وفد من الجامعة اللبنانية زار سكاف وشكرها على اهتمامها وعطاءاتها

زار وفد من الجامعة اللبنانية برئاسة عميد الجامعة البروفيسور فؤاد أيوب وحشد من عمداء الكليات، رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، في مقرّ الكتلة في زحلة.

‎وقدّم وفد الجامعة، الشكر لسكاف للاهتمام الخاص الّذي توليه العائلة بالجامعة اللبنانية، خصوصًا ما قدّمه الوزير والنائب الراحل الياس سكاف من قطعة أرض كبيرة في البقاع، ليتمّ بناء مجمع جديد للجامعة اللبنانية عليها. وأعرب الوفد عن تقديره للجهود الّتي تبذلها سكاف لتنفيذ هذا المشروع ومتابعته باستمرار.

‎كما شكر أيوب، سكاف على "عطاءاتها وسعيها الدائم خلال كلّ هذه السنوات لبناء هذا الصرح التعليمي الذّي سيعود بالنفع على البقاع. وتمنّى الوفد من سكاف ونجلها جوزيف سكاف، وضع حجر الاساس لهذا المشروع.

‎بدورها، شكرت سكاف الوفد الّذي زارها، مبديةً "اهتمامها واستعدادها الكامل للتعاون مع الجامعة لتنفيذ هذا المشروع وفق الخطة الّتي تمّ الاتفاق عليها".