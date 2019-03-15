ترأس متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران افرام كيرياكوس صلاة المديح التي اقيمت في رعية مارجرجس - بشمزين عاونه كاهن البلدة أثناسيوس ولفيف من الكهنة بحضور حشد من المؤمنين. في ختام الصلاة القى المطران كيرياكوس عظة تناول فيها معنى الصوم واهميته الروحية للمؤمن لأنها تغذي روحه بالايمان وتساعده على تثبيت ايمانه، كما شدد في عظته على ضرورة مرافقة الصلاة والصوم بمساعدة الآخر المحتاج وتقديم العون له لأن الصوم لا يعني الامتناع عن تناول للطعام او تحديد الانواع الصيامية بل استبدال قيمة تلك المأكولات لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كرياكوس ترأس صلاة المديح في رعية مارجرجس بشمزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.