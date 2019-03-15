حبيش: أبي نصر مطالب بالاعتذار من موارنة عكار وطرابلس وبشري وسائر المناطق

شدّد النائب هادي حبيش، على أنّ "النائب السابق نعمة الله أبي نصر مطالب بالاعتذار من موارنة عكار وطرابلس وزغرتا وبشري والكورة وبيروت وسائر المناطق قبل فوات الأوان". وتوجّه إلى أبي نصر، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، سائلًا: "أين كلّ هؤلاء من الموارنة الاقحاح، ومن انتخابات الرابطة المارونية يا نعمة الله؟".

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