آلان عون: نجاح الحكومة أو سقوطها متوقف على انجازاتها

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون في حديث تلفزيوني أن "نجاح الحكومة أو سقوطها متوقف على انجازاتها لذلك نرفع السقف علينا وعلى القوى المشاركة في الحكومة لنكون في مكان أفضل".

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