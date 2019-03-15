أبرق رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا آردرن، مستنكرًا الحادث الإرهابي الّذي استهدف المصلّين في مسجدين، وأدّى إلى مقتل أكثر من أربعين ضحية. وتوجّه جنبلاط بالتعازي والمواساة من شعب نيوزلندا وأسر الضحايا.

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط أبرق إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا مستنكرا الحادث الإرهابي ومعزيا أسر الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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