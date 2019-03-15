الحسن: "الريجي" حققت العديدَ من الإنجازات على كل المستويات

لفتت وزيرة الداخلية ريا الحسن إلى أن "الريجي" حققت العديدَ من الإنجازات على كل المستويات، وهي تُشكّل نموذجاً للمؤسّسات التي نطمح إلى وجودها في القطاع العام، وتُعتَبَر مصدر إيرادات مهمّاً للخزينة العامة"، مشيرةً إلى أن "المرأة اللبنانية حصَدَت هذه السنة الثمار الأولى لِما زرعته على مدى سنوات من مطالبة بدورِ أكبر في الشأن العام، فزادِ عددُ النساء الأعضاء في مجلس النواب، ونالت النساء حصّةً أفضل بكثير، كَمّاً ونوعاً، في التشكيلة الحكومية".

وأكدت "اننا لا نزالُ في بداية الطريق، ويلزمنا بعدُ الكثير لكي نصلَ إلى الدرجة المثالية من مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية وفي المناصب القيادية في القطاع العام، لكنّ الأهمّ أن هذه الطريق فُتحَت وأزيلَت منها "البلوكات".