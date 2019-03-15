رئيسة وزراء نيوزيلندا: تم اعتقال 3 أشخاص بينهم أسترالي سيقدم للعدالة

أعلنترئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردن أنه تم اعتقال 3 أشخاص بينهم أسترالي سيقدّم للعدالة على خلفية حادثة الهجوم على مسجدين في البلاد"، مؤكدة أن "المتهم أقام فترة في بلادنا ولم يكن يسكن مدينة كرايستشيرش".

وفي مؤتمر صحافي، لفتتأردن الى ان "الشرطة تعمل على كشف ملابسات الحادث ومن تم اعتقالهم ليست لديهم سوابق جنائية"، موضحة ان "الشرطة تحقق حاليا في أنشطة اليمين المتطرف والمتهم الرئيسي لم تكن له سوابق جنائية ولم يتم تصنيفه كإرهابي".

ورأت أردن أنه "حان الوقت لتغيير قوانين حيازة السلاح في البلاد والشرطة في حالة يقظة عالية وقد فككت متفجرات كانت بحوزة المهاجمين وأحث المواطنين على البقاء بمنازلهم"، لافتة الى اننا "قمنا بتعزيز دوريات الشرطة في كرايستشيرش وسيتم تأمين المساجد في البلاد"، مؤكدة ان "مستوى الإنذار عال وسنعزز إجراءات الأمن ونتواصل مع دول عدة لتوفير معلومات بشأن الحادثة".