ترامب: العنصريون البيض مجموعة صغيرة لا يشكلون تهديدا متزايدا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "العنصريين البيض مجرد مجموعة صغيرة من الناس ولا يشكلون تهديداً متزايداً"، مشيرأً إلى "أننا نبني الجدار في الوقت الحالي على نحو واسع".

وخلال حديث للصحفيين في البيت الأبيض بعد توقيعه فيتو ضد قرار الكونغرس بوقف حالة الطوارئ، اعتبر أن "ناخبي الحزب الجمهوري بأغلبية ساحقة ضد القرار الرافض إعلان حالة الطوارئ"، مشدداً على "أنني أود أن اثمن أؤلئك الذين يحرسون الحدود وقد اعتقلوا آلاف الأشخاص الذين كان من الممكن أن لا نشعر بالأمان بسببهم".

ولفت ترامب إلى "أنني سأوقع على نقض لقرار الكونغرس وأود أن أشكر الجمهوريين على دعمهم لتأمين الحدود وفعل ما ينبغي عليهم فعله لحماية بلدنا"، معتبراً أن "تصويت الكونغرس لعدم حماية الحدود غير واقعي وهناك حالة طوارئ على الحدود"، موضحاً أن "هناك قتلة ومجرمون عبر الحدود لن نسمح لهم بالدخول".