ترامب يوقع على الفيتو ضد قرار الكونغرس الذي يهدف لإنهاء حالة الطوارئ

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الفيتو ضد قرار الكونغرس الذي يهدف لإنهاء حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب، سعيا لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وكان ترامب قد وصف التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأنه لمصلحة الديمقراطيين والجريمة.

وقد انضم 12 من الأعضاء الجمهوريين إلى الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ مما سمح بإقرار مشروع قرار يؤيد إلغاء حالة الطوارئ بأغلبية 59 صوتا مقابل 41، وكان لا بد من تمرير القرار بأغلبية الثلثين (67 من مجموع 100 عضو بمجلس الشيوخ) لتفادي الفيتو الرئاسي.

وكان مجلس النواب الأميركي، الذين يسيطر عليه الديمقراطيون منذ مطلع العام الحالي، قد صوت قبل أسبوعين بأغلبية 245 صوتا مقابل 182 لصالح إلغاء حالة الطوارئ.

واتخذ ترامب هذا القرار بعد رفض الديمقراطيين منحه تمويلا بقيمة 5.6 مليارات دولار لإقامة أجزاء من الجدار الذي يقول إنه ضروري لحماية الأمن القومي الأميركي من الهجرة غير الشرعية والمخدرات والأسلحة.