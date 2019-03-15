مجلس الأمن الدولي يدين هجوم نيوزيلاندا ويصفه بالعمل الإرهابي

دانمجلس الأمن الدولي هجوم نيوزيلاندا واصفا اياه بـ "العمل الإرهابي". وكانت السلطات النيوزيلندية قد أعلنت عن مقتل 49 شخصاً وإصابة 48 آخرين خلال إطلاق نار داخل مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا. وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا أرديرن أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، مؤكدة أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أية قائمة من قوائم المراقبة".

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