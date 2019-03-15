الشرطة الجزائرية: توقيف 75 متظاهرا و إصابة 11 شرطيا بجروح في تظاهرات اليوم

أعلنت الشرطة الجزائرية، في بيان، عن "توقيف 75 متظاهرا و إصابة 11 شرطيا بجروح في تظاهرات اليوم".

وكانت قناة "سكاي نيوز عربية" قد أفادت عن اندلاع اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن الجزائرية في الطريق المؤدي للقصر الرئاسي، مشيرة إلى أن قوات الأمن الجزائرية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على الطريق المؤدي للقصر الرئاسي.

وكانت وكالة "رويترز" قد افادت بأن السلطات الجزائرية أغلقت الطرق المؤدية لمقر الحكومة والبرلمان، وسط ارتفاع عدد المتظاهرين ضد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في العاصمة الجزائر إلى مئات الآلاف، مؤكدة أن "احتجاجات اليوم في الجزائر هي الأكبر منذ بدء المظاهرات الشهر الماضي".