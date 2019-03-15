جيب بوش: ينبغي ترشح أحد الجمهوريين في مواجهة ترامب بالانتخابات التمهيدية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

أكد حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية الأسبق والعضو البارز بالحزب الجمهوري جيب بوش ضرورة ترشّح أحد الجمهوريين أمام الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الحزب التمهيدية لانتخابات الرئاسة المقبلة، وفقا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وفي مقابلة تُبثّ غدا مع برنامج "ذا آكس فايلز" على محطة "سي.إن.إن" الإخبارية، قال بوش، الذي خاض الانتخابات التمهيدية في مواجهة ترامب في 2016: "أعتقد أنه ينبغي أن يترشح أحد ما (ضد ترامب) لأنه ينبغي أن يُعطَى الجمهوريون خيار"، مضيفا: "من الصعب هزيمة رئيس حالي، لكن ليكون لدينا حوار حول ماهية أن تكون محافظا، أعتقد أن ذلك الأمر مهم"، حسب ما نقل عنه ديفيد آكسيلرود، مقدم "ذا آكس فايلز"، ومستشار الرئيس السابق باراك أوباما، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب آكسيلرود، في تدوينة لاحقة، أن بوش - وهو نجل وشقيق لرئيسين سابقين للولايات المتحدة - كان صريحا خلال المقابلة على كل الأصعدة، بما فيها حالة البلاد والحزب الجمهوري.