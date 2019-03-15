محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، مساء اليوم الجمعة، في تصادم سيارة ميكروباص أجرة، بسيارتين ملاكي، على الطريق الدولي الساحلي مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وقع الحادث أثناء دوران سيارة ميكروباص رقم "6497 ب ط ج" من إحدى الفتحات على الطريق المشار، تصادف قدوم السيارتين رقم "413623، 538729" ملاكي غربية.
وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين من مستقلي السيارات، وجرى نقل المصابين لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجار تحرير محضر بالواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 3 وإصابة 6 في تصادم ميكروباص بسيارتين في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.