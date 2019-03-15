مصرع 3 وإصابة 6 في تصادم ميكروباص بسيارتين في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، مساء اليوم الجمعة، في تصادم سيارة ميكروباص أجرة، بسيارتين ملاكي، على الطريق الدولي الساحلي مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وقع الحادث أثناء دوران سيارة ميكروباص رقم "6497 ب ط ج" من إحدى الفتحات على الطريق المشار، تصادف قدوم السيارتين رقم "413623، 538729" ملاكي غربية.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين من مستقلي السيارات، وجرى نقل المصابين لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجار تحرير محضر بالواقعة.