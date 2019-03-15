محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ) أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن عدد من القضايا الدولية.

وذكرت الوزارة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية الملحة، حسبما أوردت وكالة انباء (تاس) الروسية.

وأضافت أن لافروف قدم تعازيه إلى جوتيريش على خلفية مقتل 21 من موظفي الأمم المتحدة في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في 10 مارس الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يبحث عددًا من القضايا الملحة مع الأمين العام للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.