بالأرقام – فوز ضياء رشوان في لجنة اقتراع الإسكندرية بانتخابات الصحفيين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أظهرت نتائج فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في اللجنة الفرعية بمقر النقابة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، فوز المرشح ضياء رشوان على منافسه رفعت رشاد.

وأظهر فرز اللجنة رقم 31 بمقر نقابة الصحفيين بالإسكندرية حصول ضياء رشوان على 85 صوتًا مقابل 19 صوتًا لمنافسه رفعت رشاد، فيما حصل كل من المرشح عبدالنبي عبدالستار على 5 أصوات وحصلت المرشحة سمية العجوز على صوت واحد.

وشهدت لجنة الاقتراع رقم 31 بمقر نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إقبالًا كثيفًا في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، لاختيار النقيب رقم 22 خلفا للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهيه مدته، و6 أعضاء جدد، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

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وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبدالرحيم، أعلنت اكتمال النصاب القانوني، بتسجيل 2175 عضوًا من الأعضاء المشتغلين في كشوف الجمعية، ويأتي اكتمال النصاب بعد أن مدت اللجنة الفترة اللازمة لتسجيل الأسماء مرتان لعدم اكتمال النصاب.

واكتملت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عقب صلاة الجمعة، وعقدت عمومية الصحفيين بمسرح النقابة بحضور عبد المحسن سلامة ، نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

وجرت الانتخابات في 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشارًا من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.