عمدة مدينة كرايست تشيرش: منطقتنا متنوعة جدًا ورحبت بالعديد من الأفراد داخلها

محمد اسماعيل - القاهرة - ولينجتون (أ ش أ) قالت ليان دالزيل عمدة مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي عقب الهجوم الذي استهدف مسجدين في المدينة ، إن الأخيرة منطقة متنوعة جداً ورحبت بالعديد من الأفراد داخلها.

وأوضحت دالزيل أنه سيتم في وقت لاحق تجليل الضحايا ووضع أكاليل الزهور تحية لهم ، مشيرة إلى أن قوات الشرطة لا تزال تفرض طوقاً أمنياً حول المسجدين اللذين وقع داخلهما الهجوم.

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