ليبيا تطالب نيوزيلندا بتفسير عجزها عن منع المجزرة

استنكر"المجلس الأعلى للدولة" الليبي، الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة 49 شخصا بمسجدين في نيوزيلندا، مطالبا الحكومة النيوزلندية بتفسير "عجزها عن منع الهجوم".

وقال المجلس في بيان له، اليوم الجمعة 15 مارس 2019، إن هذه الأفعال هي "نتيجة واضحة لخطاب الكراهية والتحريض ضد الإسلام والمسلمين" .

وطالب المجلس الأمم المتحدة بتحديد مفهوم واضح للإرهاب، والذي تثبت مثل هذه الأحداث أنه غير مرتبط بدين أو هوية، بل هو عدو الأديان السماوية .

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ودعا المجلس في بيانه، الحكومة النيوزلندية، إلى تقديم تفسير واضح لعجزها عن منع الهجوم، أو الحد منه رغم أنه كان علنيا وعلى الهواء مباشرة، كما دعا لمعاقبة كل من شارك فيه، وحماية المسلمين في نيوزيلندا.

وفي وقت سابق من الجمعة، استهدف هجومان إرهابيان مسجدين في مدينة كرايتس تشيرس النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وفق آخر محصلة للشرطة.