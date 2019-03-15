فيديو.. القرضاوي شيخ الإرهاب يثير مخاوف العالم

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "شيخ الإرهاب القرضاوي يثير مخاوف العالم".
وأوضح الفيديو أن صحيفة "ذا دايلي كولر" الأمريكية عبرت
وأشار فيديو مداد نيوز، إلى أن الشيخ صاحب الآراء المتطرفة حرض على إقامة "محرقة جديدة" ضد اليهود الذين سيزرون قطر في مونديال 2022
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