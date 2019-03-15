الإمارات تكفل المقومات لتأمين حياة الطفل وتوفير متطلبات تنشئة الأجيال

أكدت الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أن تجربة دولة الإمارات فى مجال حماية ودعم الطفولة والناشئة، تعد من التجارب المتميزة على الصعيد الإقليمى والمستوى العالمى، حيث كفلت الدولة جميع المقومات اللازمة لتأمين أفضل نوعيات الحياة للطفل وضمان توفير متطلبات تنشئته لتخريج أجيال نافعة لأنفسها ومجتمعها ووطنها، انطلاقًا من إيمان راسخ أن الاستثمار فى إعداد الطفل من جميع الأوجه الصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية هو استثمار فى بناء المستقبل وإرساء لأسس التفوق فيه.

من أهم الإنجازات ما وضعته الدولة من تشريعات وأسس وقواعد تحمى حقوق الطفل وتضمن له سلامته وتصون له حقوقه، فى الوقت الذى تضع فيه القيادة الرشيدة مصلحة الأطفال وسبل رعايتهم فى مقدمة الأولويات الأساسية التى تحيطها بكل اهتمام.

فيما أعربت بنت مكتوم عن اعتزازها وفخرها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات فى هذا المجال بفضل توجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأشادت الشيخة هند بالجهود والإنجازات الكبيرة للشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائى العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، فى دعم ومساندة منظومة الطفولة والأمومة على مستوى الدولة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، ووضع خطة لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوى الإعاقة 2017 -2021، وتوفير البرامج الكفيلة للرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية للطفل باعتباره أساس المستقبل، وأحد أهم العوامل فى دعم مجتمع متطور ومستدام ينعم بأسباب التقدم والازدهار.

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وأكدت الشيخة هند آل مكتوم أن تخصيص يوم للطفل الإماراتى، 15 مارس من كل عام، ويصادف اليوم الذى قامت فيه دولة الإمارات بتوقيع ميثاق الطفولة العالمى، واعتماد قانون حماية الطفل «وديمة»، يعد تجسيدًا لجهود الدولة لتهيئة أفضل الظروف للأطفال لتنشئتهم بإتاحة أرفع مستويات الرعاية الصحية والتربوية والتعليمية، وبرهانًا على مدى الاهتمام بالطفل الذى يمثل الرصيد الحقيقى والعنصر الأهم فى بناء المجتمع.

ونوهت إلى أن تقرير مئوية الإمارات 2071 يظهر مدى حرص الدولة على إعداد جيل قادر على حمل مسئولية التطوير

والتنمية، ويتمتع بأعلى مستويات التميز العلمى والاحترافى ومسلح بالقيم الأخلاقية والإيجابية، لتأمين مستقبل ينعم فيه الجميع بالحياة، تأكيدًا لرفعة مكانة الدولة لتكون أفضل دولة فى العالم، وهو ما يعكس نهج الإمارات فى الاستثمار فى النشء باعتبار الأجيال الجديدة النواة الحقيقية للمستقبل ومصدر القوة التى يتوجب إعداده على الوجه الأمثل لصون الإنجازات والمكتسبات التى حققتها الدولة فى مختلف المجالات.

واختتمت قائلة: «نرى المستقبل فى عيون أطفالنا.. والإمارات تقدّم نموذجًا عالميًا رائدًا فى رعايتهم وحماية حقوقهم، ونحن نحتفل بيوم الطفل الإماراتى لا بد لنا أن نتذكر دور الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لنستلهم من إرثه وسيرته العطرة العِبَر والدروس... وأذكر فى هذه المناسبة مقولته التاريخية: «إن الطفل فلذة الكبد ونور العين... ابتسامته تضىء الدنيا علينا»، كما يجب أن نضع الجهود الحثيثة التى تقوم بها فاطمة بنت مبارك الكتبى «أم الإمارات» نصب أعيننا دائما إذ لخّصت سموها توجه الدولة تجاه الطفل بكلماتها: «إن الطفل الذى نستقبل به عصـرًا جديدًا هو مشروعنـا الأكبر الـذى توليه الدولة أعظم العناية، وتضـعـه فى أولويات خططها المستقبلية»... ومن هذا المنطلق، علينا أن نجعل مِداد فكرنا ورؤيتنا وهدفنا نحو مستقبل مشرق، الاستثمار فى طفولتنا الغالية التى هى نصف الحاضر وكل المستقبل... وندعو جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وكافة أفراد المجتمع للمشاركة فى هذا اليوم وإنجاح فعالياته، وكل عام أطفال الإمارات بخير وسعادة».