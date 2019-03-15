باكستان: إصابة 4 مواطنين و5 مفقودين في هجوم نيوزيلندا

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية إصابة 4 باكستانيين وفقدان خمسة آخرين في عملية إطلاق النار التي استهدفت مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة. تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن بيان الخارجية الباكستانية جاء

فيه أن الباكستانيين الأربعة المصابين يتلقون العلاج في المستشفى، بينما فقد خمسة آخرين، وقال إن السفارة الباكستانية في نيوزيلندا على اتصال مع السلطات المحلية في كرايست تشيرش.

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