شاهد..16 دقيقة فقط استغرقها الإرهابي في تنفيذ مذبحة مسجدي نيوزيلندا

عاش العالم كله صباح اليوم الجمعة ساعات من الحزن وسط مشاهد من الدماء تتناثر هنا وهناك في أروقة بيت من بيوت الله، فقد نفذ الاسترالي برينتون تارانت الهجوم على مسجدي في نيوزيلندا في مقطع فيديو بثه استغرقت مدته ستة دقائق وستة عشر ثانية فقط ولكنها أسقطت ما يقرب من مائة ضحية.

ظهر في مقطع الفيديو برينتون تارانت وهو ينزل من سياراته ويتجه إلى الشنطة الخلفية ليأخذ

سلاحه وسط أنغام الموسيقى وكأنه مهووس بالقتل والدماء، ليدخل إلى المسجد قبل صلاة الجمعة، ويسقط أو ضحية رجلًا كان واقفًا على الباب من الخارج.

واصل المتطرف اليميني الأسترالي كما وصفوه التجول داخل المسجد وإطلاق النيران على أي شخص يقابله ولم يسمع لصرخات الكبار والأطفال ولا حتى النساء.

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منفذ هجوم نيوزيلندا يقتل سيدة 3 مرات

عندما فرغت خزينة سلاحه الكبير من طلقات الرصاص خرج مرة أخرى للشارع ليجلب سلاحًا آخر ويكمل عمليته الهمجية على المصلين العزل، وفي طريقه للخروج كانت هناك سيدة ملقاة على الأرض تصرخ إثر إصابتها: "ليساعدني أحد HELP ME"، إلا أنه أطلق رصاصتين على رأسها.

كانت الشرطة النيوزيلندية قد قالت إن الهجوم المسلح الذي استهدف مسجد النور ومسجد لينوود في كرايست تشيرش، جنوب البلاد، خطط له جيدًا.

أدانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الهجوم الإرهابي، واعتبرت أن اليوم هو الأسوأ في نيوزيلندا، وقالت: "تم التخطيط بشكل جيد بحسب معلوماتنا للعمليتين".