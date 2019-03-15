دعوات لإضراب عام في غزة احتجاجاً على ممارسات حماس القمعية

دعا الحراك الشبابي الفلسطيني السلمي "بدنا نعيش" لإضراب عام في جميع المدارس والجامعات بقطاع غزة، يوم غدٍ السبت؛ تنديدًا بالأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم الجمعة، ووفاءً لمطالب الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه.

ودعا الحراك، في بيان، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، كافة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للنزول إلى الشوارع والمشاركة في المسيرات السلمية، استمرارًا للمطالب المشروعة بالعيش

الكريم والحرية.

وتزامن ذلك مع دعوة ”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين“ أجهزة ”حماس“ لوقف كل أشكال قمع ومطاردة نشطاء الحراك الشبابي، الذين خرجوا دفاعًا عن مصالح الشعب، وحقه في الحياة الكريمة، وضد سياسة فرض الضرائب الجائرة، التي لا تأخذ بالاعتبار حصار القطاع والأوضاع المتردية التي يعانيها أهله،

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وارتفاع نسبة البطالة.

وأضافت الجبهة، في بيان لها، أن الشعب لا يحتاج لإذن من أحد كي يعبّر عن مواقفه بكل حرية، فالشعب هو مرجعية كل القوى، وكل السلطات، وعلى الجميع احترام الشعب وإرادته، واحترام مشاعره وحقه في التعبير الحر والديمقراطي عن آرائه ومشاعره ومطالبه المحقة.

وأكدت أن "الجائع لا يحتاج لإذن مسبق كي يشكو جوعه، وعلى الذين تسببوا له بهذا الواقع المؤلم والمدمر، أن يتراجعوا عن سياستهم التدميرية، خاصة في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".