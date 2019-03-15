الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات جديدة على روسيا

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات روسية.

وقالت إن العقوبات جاءت رداً على ما سمته "استمرار عدوانهم في أوكرانيا"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

وبموجب هذه العقوبات، أدرج ستة مسؤولين وثماني شركات روسية، بينها مجموعات لتصنيع الأسلحة، على القائمة السوداء، وذلك رداً على مهاجمة سفن أوكرانية في مضيق "كيرتش" قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، ودعم المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا