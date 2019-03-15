الأمم المتحدة: هجوم نيوزيلندا "إرهابي وعنصري معادي للإسلام"
يمن شباب نت - متابعات
الجمعة, 15 مارس, 2019 - 09:21 مساءً
وصفت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الهجوم على مسجدين في نيوزيلاندا، بـ"الإرهابي والعنصري المعادي للإسلام".
جاء ذلك في كلمة لها، الجمعة، في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف.
وشددت المفوضة السامية، على أن المجلس يعارض كافة أشكال العنصرية والتعصب وكراهية الأجانب، ويسعى للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأدانت باشيليت، الهجوم الإرهابي على المسجدين، مؤكدة على أن المجلس سيقف إلى جانب الضحايا والشعوب المطالبة للعدالة، ومواصلة الكفاح ضد كافة أنواع العنصرية، في اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الموافق في 21 مارس / آذار الجاري.
ووقف أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دقيقة صمت على أرواح ضحايا المجزرة التي راح ضحيتها 49 شخصًا، وفق آخر محصلة للشرطة.
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