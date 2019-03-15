كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول تركي يعترف أن منفذ هجوم "نيوزيلندا" زار تركيا مرتين ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤول تركي كبير، أن منفذ هجوم نيوزيلندا زار تركيا في وقت سابق، وتحركاته واتصالاته أثناء وجوده هناك تخضع للتحقيق، حسب ما ورد عن وكالة أنباء "

رويترز".

كانت قد شهدت نيوزيلندا، الجمعة، مذبحة هي الأكثر دموية في تاريخ البلاد، بعد أن تعرض مصلون في مسجدين لهجومين أسفرا عن مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين.