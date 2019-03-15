كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القرضاوي يثير قلق العالم قبل مونديال 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موقع فيديو يرصد القلق الذي عبرت عنه صحيفة "ذا دايلي كولر" الأمريكية لتواجد الشيخ يوسف القرضاوي في قطر، وتحريضه على العنف ضد اليهود.



حيث أوضح الفيديو، والذي نشرته منصة "مداد نيوز" أن القرضاوي صاحب الآراء المتطرفة حرض على إقامة محرقة جديدة ضد اليهود الذين سيزورون قطر في مونديال 2022.



وتخوفت الصحيفة الأمريكية من تأثير القرضاوي على القطريين، وفتواه التحريضية، بأن تأديب اليهود سيكون المرة القادمة على يد المؤمنين.

