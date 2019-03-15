كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير إدارة الخدمات الطبية يتفقد عدد من المرافق في منطقة الجفرة بليبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مدير إدارة الخدمات الطبية اللواء سعد الفسي، بزيارة لمنطقة الجفرة على رأس وفد طبي للاطلاع على المرافق الطبية في مدينة هون، ومدينة ودان، وتقييم الموقف الطبي وتحديد المتطلبات والنواقص في الاطقم الطبية والمعدات والأدوية، ومتطلبات المستشفيات الميدانية التي تم فتحها في المنطقة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات

القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير اركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، بعد

عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي قطاع الصحة بمنطقة الجفرة تهدف لتوحيد الجهود لصالح الموقف العسكري الحالي.