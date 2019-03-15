كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصليب الأحمر النيوزيلندي: 3 مصريين بين المفقودين في حادث نيوزيلندا الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الصليب الأحمر في نيوزيلندا، الجمعة، قائمة بأسماء المفقودين في حادث كرايستشيرش الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصليب الأحمر النيوزيلندي فإن 3 مصريين بين المفقودين في الحادث وهم "أحمد جمال محمد" يبلغ 68 عاما، و"أشرف مرسي" و"إبراهيم سيد محمد" البالغان 44 عاما، و"أسامة أبو كويك" البالغ 37 عاما.

وتضمنت القائمة أسماء المفقودين من جنسيات أخرى منها السعودية وسوريا والكويت وباكستان والهند والأردن وفلسطين.

كان هجوم إرهابي على مسجدين في نيوزيلندا أسفر عن مقتل 49 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.