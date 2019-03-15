هيكل عظمي يستنفر مصالح الدرك الملكي في إقليم سيدي إفني

استنفرت مصالح الدرك الملكي بمركز جماعة ميرلفت، جميع أجهزتها، بعد واقعة العثور على هيكل عظمي آدمي، أمس الخميس، بالقرب من المنطقة الشاطئية السياحية لجماعة ميرلفت التابعة ترابيا لنفوذ إقليم سيدي إفني.
وعلم “اليوم24” من مصادره، أن مجموعة من المستخدمين في ورش لتهيئة شاطئ “فتايسا”، كانوا بصدد القيام ببعض الأشغال الروتينية قبل أن يتفاجأوا برفات هيكل عظمي يظهر لهم تحت الرمال.
وفور ذلك قاموا بإبلاغ السلطات المحلية، وبدورها ربطت الاتصال برجال الدرك الملكي، الذين حضروا وقاموا بمحاصرة مكان تواجد الهيكل العظمي، واستعانوا بالشرطة العلمية الموكول إليها تحديد هوية صاحبه، ومعرفة سبب تواجده في هذه المنطقة
وفتحت مصالح الدرك الملكي في جماعة ميرلفت، الواقعة في إقليم سيدي إفني، تحقيقا موسعا لمعرفة هوية الهيكل العظمي الآدمي الذي تم العثور عليه أمس .الخميس، وسط استغراب ودهشة الساكنة المحلية
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