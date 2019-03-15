رغم معارضة أوروبا.. رئيس “الفيفا” يعلن انطلاق “مونديال” أندية جديد سنة 2021

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الجمعة، إقامة نسخة جديدة موسعة من نهائيات كأس العالم للأندية، ستعرف مشاركة 24 فريقا، وذلك انطلاقا من عام 2021، لتعوض بذلك شكلها الحالي، الذي يعرف مشاركة 7 أندية فقط.

وأوضح إنفانتينو، في مؤتمر صحفي، أن فيفا قرر في اجتماع مجلسه، اليوم الجمعة، ” المضي قدما في تطبيق هذه الفكرة، بتنظيم بطولة تجريبية من مونديال الأندية بالنظام الجديد، الذي يشهد مشاركة 24 فريقًا”.

وفي تفاصيل هذا النظام، سيتم إقامة نسخة كل 4 سنوات، وليس كل سنة، كما هو الحال عليه في النسخة الحالية، وستعرف مشاركة 3 أندية في القارة الإفريقية، سيتم الإعلان عن كيفية تأهلهم في وقت لاحق، كما سيتم توزيع الأندية الـ24 المشاركين إلى 8 مجموعات، تتألف كل واحدة من 3 أندي، يتأهل عنهم الفريق المتصدر، ومن المرتقب أن تقام في الصيف ابتداءا من عام 2021 وتعوض بطولة كأس القارات.

إعلان رئيس الفيفا، عن قراره الجديد، جاء على الرغم من معارضة رابطة الأندية الأوروبية، التي طلبت من إنفانتينو، إرجاء هذا المقترح في الوقت الحالي، مؤكدة انها لن تشارك في البطولة.