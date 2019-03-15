39 ألف مسافر تنقلوا عبر الخط الثاني لترامواي البيضاء

بلغ عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر الخط الثاني لـ”ترامواي” بالدار البيضاء، إلى أزيد من 39 ألف مسافر يوميا، وذلك منذ انطلاقاته يوم 24 يناير الماضي.

وقالت شركة ” كازا ترونسبور”، إنه تم إجراء تمرين افتراضي، لحادث خطير بين المشاة وإحدى عربات الترامواي ليلة أمس، بهدف اختبار مدى فعالية التدخل في حالة وقوع حادثة سير خطيرة.

ويشار إلى أن الملك محمد السادس، أعطى انطلاقة أشغال إنجاز الخط الثاني من ترامواي في 24 يناير الماضي، و الذي يربط سيدي البرنوصي بمركز المدينة وينتهي بعين الذياب، ويمر عبر أزيد من 4مقاطعات حضرية.

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