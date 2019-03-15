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39 ألف مسافر تنقلوا عبر الخط الثاني لترامواي البيضاء

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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بلغ عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر الخط الثاني لـ”ترامواي” بالدار البيضاء،  إلى أزيد من 39 ألف مسافر يوميا، وذلك منذ انطلاقاته يوم 24 يناير الماضي.

وقالت شركة ” كازا ترونسبور”، إنه تم إجراء تمرين افتراضي، لحادث خطير بين المشاة وإحدى عربات الترامواي ليلة أمس، بهدف اختبار مدى فعالية التدخل في حالة وقوع حادثة سير خطيرة.

ويشار إلى أن الملك محمد السادس، أعطى انطلاقة أشغال إنجاز الخط الثاني من ترامواي في 24 يناير الماضي، و الذي يربط سيدي البرنوصي بمركز المدينة وينتهي بعين الذياب، ويمر عبر  أزيد من 4مقاطعات حضرية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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