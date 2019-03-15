خطير.. توقيف عصابة توهم ضحاياها بتسريع أداء الضريبة على السيارات وتسلمهم وصولات مزورة

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك بالدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، أمس الخميس 14 مارس الجاري، أربعة مشتبه فيهم، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال.

وجرى توقيف المشتبه فيهم بناء على الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بعد توصلها بمعطيات حول قيامهم بترصد ضحاياهم على مقربة من المصالح المختصة في استخلاص الضرائب، قبل إيهامهم بأنهم سيتوسطون لهم في تسريع إجراءات أدائهم للضريبة السنوية على السيارات مقابل عمولة مالية متفاوتة، حيث يتوصل الضحايا منهم بوصولات أداء مزورة.

وقد أسفرت إجراءات البحث عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، فيما مكنت عمليات التفتيش من حجز أربعة هواتف محمولة وحاسوب وكذا مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي كانت تستعمل في عمليات تزوير وصولات الأداء، علاوة على أختام وشيكات بنكية وكمبيالات ووثائق رسمية مزورة.