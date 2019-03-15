شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تم التخطيط للهجوم الإرهابي على المصلين في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نشرت حسابات على الإنترنت مواد عنصرية عن سيادة العرق الأبيض ورسائل لليمين المتطرف تحتفي بالعنف ضد المسلمين والأقليات، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية وقبل تنفيذ الهجوم الإرهابي بحق المصلين في نيوزيلندا.

وفي هذا السياق، كان منفذ الهجوم وهو أسترالي الجنسية، قد بث لقطات حية على فيسبوك للهجوم الإرهابي على أحد المسجدين في نيوزلندا.

كما نشر حساب الإرهابي الأسترالي على “تويتر” الخميس الماضي، صورا لبندقية استخدمت فيما بعد في الهجوم على المسجدين بمدينة كرايستشيرش.

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وظهرت صورة البندقية وقد غطتها حروف بيضاء اللون لأسماء أشخاص آخرين ارتكبوا أعمال قتل على أساس عرقي أو ديني وإشارات سلافية وأرمينية وجورجية إلى شخصيات وأحداث تاريخية وعبارة تسخر من كتيب أعدته الأمم المتحدة لكيفية التعامل مع المهاجرين.

وكُتب على جانب البندقية أيضا رقم “14” في إشارة إلى شعار يستخدمه العنصريون البيض يتألف من 14 كلمة. وتضمنت تغريدات أخرى نشرها نفس المستخدم في ذلك اليوم إشارات إلى تراجع معدل الخصوبة لدى «البيض» ومقالات عن المتطرفين اليمينيين قي دول مختلفة وقصص عن جرائم مزعومة لمهاجرين غير شرعيين.

ونشر في حسابه، الذي أنشئ الشهر الماضي، 63 تغريدة وبلغ عدد متابعيه 318 متابعا، كما بث بانتظام منشورات في منتدى معروف بسماحه في نشر أي محتوى بما في ذلك خطاب الكراهية.

وقالت الشرطة في وقت لاحق إن أربعة أشخاص احتجزوا وإن واحدا وجهت له تهمة القتل في أسوأ حادثة إرهابية شهدتها البلاد حتى الآن،

وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش) اليوم (الجمعة) قال الإرهابي الإسترالي “سأنفذ الهجوم على الغزاة وسأقوم أيضا بنشر بث حي للهجوم على فيسبوك”، ورد عليه أشخاص بتعليقات مؤيدة للمنشور تحمل شعارات نازية.