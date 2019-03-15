ترامب يعزي آبي أحمد في ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، تعازيه إلى الشعب الإثيوبي ورئيس الوزراء آبي أحمد، في ضحايا حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الذي وقع الأحد الماضي، وراح ضحيته 157 شخصا.

وقال ترامب في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجمعة: إن "الولايات المتحدة على استعداد لتقديم الدعم الفني لإثيوبيا لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة الأحد الماضي".

وأشاد ترامب بالإصلاحات التي يتبناها رئيس الوزراء الإثيوبي، قائلا: إنه يدعم الإجراءات الإصلاحية التي ينفذها آبي أحمد، واتفق الرئيسان على تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.

والأحد الماضي، لقي 157 شخصا مصرعهم جراء تحطم طائرة إثيوبية" ET 302" كانت متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي، وعلى متنها 157 راكبا من 33 جنسية مختلفة.

Advertisements





وبعد 6 دقائق من إقلاع الطائرة، أعلنت شركة الطيران اختفاءها من أجهزة الرادار، وبعد أقل من ساعة أعلنت رسميا اكتشاف حطامها على بعد 48 كيلومترا من العاصمة.

وبعد الحادث، أعلنت هيئة الطيران المدني في إثيوبيا منع عبور وتحليق طائرات بوينج "737 ماكس" في الأجواء والهبوط في المطارات الإثيوبية.

وتتزايد الضغوط لمعرفة أسباب كارثة تحطم الطائرة التي حملت العديد من الدول والشركات على وقف استخدام ذلك النوع من الطائرات أو حظرت تحليقها في أجوائها، بعد أن تبين أن الطائرة واجهت صعوبات مماثلة لتلك التي تعرضت لها طائرة "لايون إير" الإندونيسية، التي كانت من الطراز نفسه وتحطمت في أكتوبر/تشرين الأول بعد دقائق قليلة من الإقلاع، ما أدى إلى مقتل 189 شخصا.

وخضعت الولايات المتحدة للضغوط، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، منع كل طائرات بوينج 737 ماكس 8 وماكس 9 من التحليق.