الان تتابع سفير المملكة بالأمم المتحدة: حذرنا مرارا من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 22 دقيقة - 10:08 م, 15 مارس 2019 م التعليقات: 0 قال سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف، إن السعودية حذرت مرارا من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات. وأضاف: “قلقون من تساهل بعض الدول مع خطابات التطرف والكراهية”.

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