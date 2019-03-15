"الدولي للإعلاميين العرب" يُدين بشدة حادث نيوزلندا الذي استهدف المصلين

أدان الإتحاد الدولي للإعلاميين العرب، وبشدة العملية الإجرامية و الإرهابية الجبانة التي استهدفت مجموعة من المصلين في مسجدين "النور"، الواقع في شارع دينيز في مدينة كرايست تشيرتش النيوزلندية أثناء آداء صلاة الجمعة.

ونفذ الجريمة البشعة مقيم من أصول أسترالية يدعي "برنتون تارانت"، الذي دخل المسجد يحمل سلاحا رشاشا، وأطلق النار من البوابة الخارجية حتى دخل المسجد، وذلك دون أي مقاومة.

كما سبق في "هجوم مسجد كيبيك" وقتل 6 أشخاص وجرح 8 آخرون، فى إطلاق رجلين النار على مصلين، فى نهاية صلاة العشاء بمسجد بمدينة كيبيك الكندية في عام ٢٠١٧م.

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وحذر الإتحاد الدولي للإعلاميين العرب، في بيانه، من الراديكالية والتطرف التي تعتبر أهم عامل تهديد للأمن، حيث تترجم إلى أعمال عنف ملموسة، وتشكل تهديدا لزرع بذور الفتنة وتشجيع التفسيرات المجتمعية التى تدفع الناس إلى الكراهية والمواقف المدمرة،ومن يمتلك الحكمة يحذر من هذا الجنون، ويعتبر خطوة تنسف المواثيق والتفاهمات الدولية.

ودعا الإتحاد الدولي للإعلاميين العرب، العالم لحاضنة قيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين، بهدف إظهار الصورة الحقيقية للاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف المؤدي للإرهاب، التي يعتبر العدو الأول المشترك للعالم.

واختتم البيان، بالتقدم بأحر التعازي إلي الأمة العربية و الإسلامية، وكل أهالي الشهداء و دعائنا لله أن يمن عليهم بالصبر والسلوان، و توسلنا لله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل .