ارتفع عدد شهداء الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، إلى 50 شهيدًا، وذلك بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بجراحه.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية، فإن محسن الحربي توفي متأثرًا بإصابته في الهجوم المسلح الذي وقع اليوم.

ومحسن يحمل الجنسية البريطانية، ولكنه من أصول سعودية ويقيم في نيوزيلندا منذ ٢٥ عامًا.

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كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا هجوم نيوزيلندا لـ50 شهيدًا بعد وفاة “سعودي” متأثرًا بجراحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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