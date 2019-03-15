هولندا توقف شخصين يشتبه في تورّطهما بتسليح منفّذي اعتداءات باريس 2015

اسماء السيد - لاهاي: أعلنت النيابة العامة في هولندا أن الشرطة الهولندية قد أوقفت في أمستردام رجلين يُشتبه في تورّطهما بتسليح منفّذي اعتداءات شهدتها باريس عام 2015 وأسفرت عن مقتل 130 شخصا بالأسلحة.

وجاء في البيان أن "الشرطة أوقفت الثلاثاء في أمستردام رجلين في إطار التحقيق في مصدر أسلحة استخدمها إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية في اعتداءات باريس في عام 2015".

وأوضحت النيابة العامة الهولندية أن الرجلين البالغين 29 و31 عاما "يشتبه بتورّطهما، بشكل ما، في تسليم أسلحة" لتنفيذ أكبر اعتداء ارهابي شهدته فرنسا في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وهاجم حينها جهاديون مسلّحون حفلا موسيقيا في مسرح "باتاكلان" وفي عدد من الحانات والمطاعم في أرجاء العاصمة الفرنسية وفي "استاد فرنسا".

وقد استخدموا في الاعتداءات أسلحة رشاشة بينها بنادق هجومية من نوع إيه-كي-47 ومتفجرات.

وأعلنت النيابة العامة أن "أعضاء في الخلية الجهادية يمكن أن يكونوا قد تواجدوا في هولندا في عام 2015 لتسلم الأسلحة".

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وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداءات التي يُعتقد أنه تم التخطيط لها في بروكسل.

وأعلنت النيابة العامة أن السلطات الهولندية تعقّبت الرجلين بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والبلجيكية. وتجري الشرطة الهولندية تحقيقا بشأن 15 مشتبها بهم في القضية.

وقد دهمت الشرطة منزلي المشتبه بهما وصادرت حواسيب ووثائق ووسائل نقل بيانات وهواتف خلوية.

والجمعة مثل المشتبه به البالغ 29 عاما أمام قاض في جلسة مقتضبة على صلة بالقضية، وقد أودع الحجز الاحتياطي لأسبوعين ووضع تحت رقابة مشددة.

وقالت النيابة العامة إن "صحة المشتبه به الثاني لا تسمح بتوقيفه".

وتابعت "بسبب عدم توافر خيار آخر، أُطلق سراح الرجل بانتظار نتائج التحقيق".