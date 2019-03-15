الساحلي: استبعاد وزيري الصحة وشؤون النازحين عن مؤتمر بروكسل معيب

علق مسؤول ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي على مؤتمر بروكسيل متسائلا:" كيف يقام مؤتمر حول سوريا من دون وجودها وما بني على باطل فهو باطل"، معتبرا ان "الاموال التي ستخرج عن المؤتمر هدفها ابقاء النازحين وليس اعادتهم الى سوريا".
وفي حديث تلفزيوني رأى الساحلي ان "عبء النازحين اصبح فوق طاقة لبنان"، مشيرا الى ان "استبعاد وزيري الصحة وشؤون النازحين عن حضور مؤتمر بروكسل أمر معيب".
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