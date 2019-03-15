جان جبران: الزيادة على فاتورة المياه تصب في إنجاز السدود وغيرها

أوضح المدير العام لـ"مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" جان جبران، أنّ "الزيادة على فاتورة المياه هي نتيجة دراسة مسبقة أُعدّت منذ سنوات، وكان بجب أن تكون أعلى لو أنّ المشاريع الخاصة بالمياه قد سارت كما يجب".

وبيّن في حديث تلفزيوني، أنّ "الزيادة هي دعم للمنظومة المائية المقامة في المؤسسة، والدعم يصبّ في إنجاز السدود وغيرها"، لافتًا إلى "أنّنا سبق أن أعلنّا عن الزيادة في رأس السنة".

وبيّن جبران "أنّنا أخذنا كذلك قرارًا بأنّ من لديه مخالفات أو لم يسدد متوجباته، كان مجبرًا أن يدفعها مسبقًا كاملة وبعدها يحصل على المياه، ولكن اليوم أصبح يمكن تقسيطها".