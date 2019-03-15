أبي نصر: مشروعنا هو التصدي لسياسة التغيير الديمغرافي والنزوح السوري

أكد المرشح الى رئاسة "الرابطة المارونية" نعمة الله أبي نصر أنه "لأول مرة تتفق الاحزاب المسيحية على الاصالة والتجدد، وهذا ما سيجعل قرارات الرابطة المارونية قابلة للتنفيذ".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أبي نصر أن "مشروعنا هو التصدي لسياسة التغيير الديمغرافي والنزوح السوري"، لافتاً الى أن "ملف النزوح السوري أخطر شيء بالنسبة لنا وذها الملف نعتبره موت أو حياة".
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