كبارة دان مجزرة نيوزيلندا: الارهاب لا دين له ولا وطن ولا قومية

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد كبارة ان "مجزرة نيوزيلندا الوحشية انما تعبر عن حقد دفين وثقافة يجري تعميمها في الغرب ضد المسلمين"، مشيراً الى أن "المجرم ليس شخصا بعينه فقط، فالتحريض الذي يمارس ضد الاسلام والمسلمين هو الذي دفع هذا السفاح لارتكاب مجزرته".

وأكد كبارة أن "الارهاب لا دين له ولا وطن ولا قومية، وانما هو نهج مسموم يسري في شرايين الذين يروجون لهذا الفكر الظلامي لأنه يخدم مصالحهم".