علامة: الإرهاب كفعل إجرامي لا يستند إلى أي فكر ديني أو عقائدي

إعتبر عضو كتلة التنيمة والتحرير النائب فادي علامة في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي ان " حادث نيوزيلندا الإرهابي يدمي الإنسانية ويكسر قلبها، ويثبت مرة جديدة بأن الإرهاب كفعل إجرامي، لا يستند إلى أي فكر ديني أو عقائدي، وهو يسيء للرسالات السماوية القائمة على مبادئ المحبة والتآخي والتسامح".

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