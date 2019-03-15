غسان الخوري: ضعف الموارنة هو في النزاعات الداخلية ونريد تمويل الرابطة

لفت رئيس لائحة "رابطة لبكرا" المرشح لرئاسة الرابطة المارونية غسان الخوري، إلى أنّ "عندما أُنشئت الرابطة كانت مهمّتها خلق الترابط، ووُجدنا للمساهمة في حل النزاعات على الصعيد الداخلي الماروني".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "ضعفنا هو في النزاعات الداخلية. نحن نريد تقريب كلّ الجهات من بعضها البعض، ونريد تمويل الرابطة، وأن تتواجد في فكان يعطيها هيبتها"، مؤكّدًا أنّ "مركز الرابطة في الكرنتينا غير ملائم، ويجب أن يكون لها مركز جديد مخصّص للرسميات، ويعطي الواجهة المناسبة للرابطة".
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