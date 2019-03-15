حسن مراد: هناك جهة تؤثر سلبا على العلاقات مع سوريا وهذا لا يخدم مصلحة لبنان

أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد في حديث تلفزيوني له أن "هناك جهة ميعنة تؤثر على العلاقات سلبيا مع سوريا وهذا لا يخدم المصلحة الاقتصادية اللبنانية ولا المواطن اللبناني"، مشيراً الى "اننا نناشد كل المعنيين لايجاد صيغة لنناقشها على طاولة مجلس الوزراء".

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