وهاب: كلام عثمان لا يستحق الرد وهو المسؤول عن جريمة الجاهلية

رد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في حديث تلفزيوني على حديث المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان للنشرة معتبرا ان "كلام عثمان لا يستحق الرد وهو لم يستوعب حتى اللحظة "الكف" الذي تعرض له في الجاهلية".

ولفت وهاب الى انه كان ملتزما بهدنة إعلامية بناء على طلب مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا ولكن عثمان أعاد وفتح الموضوع بطريقة رعناء.

وكشف وهاب أن "رئيس الحكومة سعد الحريري ابلغ حزب الله ان لا علاقة له بحادثة الجاهية"، معتبرا ان "المسؤول عن الجريمة التي حصلت في الجاهلية هو اللواء عثمان".

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