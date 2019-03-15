أعرب الأمين العام "للتنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، في بيان، عن "الشجب والاستنكار والإدانة للمجزرة الرهيبة التي ارتكبت في مسجدين في نيوزيلندا".
واعتبرها "نتيجة لحملات الشحن العنصري والتحريض التي تقوم بها الأوساط اليمينية المتطرفة والأنظمة الرجعية في العالم ضد المسلمين، وضد المهاجرين عموماً".
ودعا سعد "القوى التقدمية والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم للوقوف بصلابة ضد مثيري الحقد والكراهية الذين يسعون إلى افتعال الصراعات العبثية على قاعدة الاختلافات الدينية والحضارية والعرقية".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد دان هجوم نيوزيلندا: للوقوف بصلابة ضد مثيري الحقد والكراهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.