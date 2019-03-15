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المنلا: مؤتمر بروكسل 3 كان انجح مؤتمر متعلق بالنازحين

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أكد مستشار رئيس الحكومة نديم المنلا في حديث تلفزيوني له أن "مؤتمر "بروكسل 3" كان انجح مؤتمر، وحصة لبنان بين مليار ونصف وملياري دولار"، مشيراً الى أن "لا حل لأزمة النزوح الا عبر العودة الامنة".

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