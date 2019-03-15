الاحدب: الارهاب لا دين له وهو بعيد عن كل الاديان السماوية

إعتبر رئيس "لقاء الاعتدال المدني" النائب السابق مصباح الاحدب في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن " ما حصل اليوم في نيوزيلندا يؤكد ان الارهاب لا دين له وهو بعيد عن كل الاديان السماوية وتعاليمها، وموجود في جميع المجتمعات"، مضيفا:" رحم الله شهداء المسجدين في نيوزيلندا وشفى الجرحى".

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