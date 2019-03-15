رئيس بوليفيا ورئيس حكومة اليونان دعَوا إلى حل دبلوماسي في فنزويلا

ركّز رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، اثر مباحثات مع الرئيس البوليفي ايفو موراليس، الّذي يقوم بزيارة رسمية إلى اليونان، على "انّنا نواصل الجهود من أجل مبادرة في إطار الاتحاد الأوروبي للتوصّل إلى حل دبلوماسي في فنزويلا".

وأوضح "أنّنا على اتفاق مع موراليس على أنّ الأفق الوحيد في الأيام المقبلة يتمثّل في حوار بين الحكومة والمعارضة، لتفادي التصعيد وخطر نزاع دام"، مشدّدًا على ضرورة "وضع جدول زمني لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية قريبًا في فنزويلا".

من جهته، أكّد موراليس أنّ "التدخلات الأجنبية، كما حدث في ليبيا والعراق، لم تأت أبدًا بحلول للمشاكل الاجتماعية وبدرجة أكبر للديمقراطية"، لافتًا بدوره إلى أنّ "الحوار هو السبيل الوحيد لحلّ أزمة فنزويلا".